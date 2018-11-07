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У Нацполіції заявили, що нікого не звільняли після смерті Гандзюк

У Нацполіції заявили, що нікого не звільняли після смерті Гандзюк

Київ • УНН

 • 9009 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Жоден з представників поліції Херсонській області не був звільнений після смерті активістки Катерини Гандзюк. Про це на брифінгу повідомив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич, відповідаючи на питання журналістів, передає УНН.

“Не звільнений ніхто. Усі матеріали передані до компетентних органів, слідство далі веде Служба безпеки України”, — сказав він.

Він додав також, що всі компетентні працівники, працівники слідчих підрозділів, керівники поліції на місцях вже висловилися з цього приводу.

31 липня на Гандзюк напали, обливши сірчаною кислотою. Це сталося поблизу її будинку у Херсоні. Активістка потрапила до лікарні з опіками III-II ступеня рук, тулуба, обличчя, голови, пошкодження правого ока. Всього опіками було пошкоджено близько 30% тіла.

У неділю, 4 листопада, на Facebook-сторінці “Хто замовив Катю Гандзюк” повідомили про смерть активістки.

Відразу після інциденту злочин кваліфікували як “хуліганство”, а згодом провадження перекваліфікували на “умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю”. Після смерті Гандзюк справа розслідується як “умисне вбивство”. Поліція передала кримінальне провадження у справі Катерини Гандзюк до СБУ.

Українські Національні Новини

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