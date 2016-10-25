В Нацполиции подтвердили, что Интерпол заблокировал информацию о розыске М.Ежеля
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Генеральный секретариат Интерпола заблокировал информацию о международном розыске экс-министра обороны Украины Михаила Ежеля на время рассмотрения его жалобы об объявлении в розыск. Об этом сообщил УНН спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.
"Информация о розыске Ежеля заблокирована, поскольку он подал жалобу в комиссию по контролю за файлами Интерпола в Лион. И пока эта жалоба будет рассмотрена, его файл будет заблокирован", - сказал представитель Нацполиции.
Таким образом, на время рассмотрения жалобы, международный розыск М.Ежеля не происходит.
Напомним, главной военной прокуратурой ГПУ завершено специальное досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Украины М.Ежеля в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.