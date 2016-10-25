У Нацполіції підтвердили, що Інтерпол заблокував інформацію про розшук М.Єжеля
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Генеральний секретаріат Інтерполу заблокував інформацію про міжнародний розшук екс-міністра оборони України Михайла Єжеля на час розгляду його скарги про оголошення в розшук. Про це повідомив УНН речник Національної поліції України Ярослав Тракало.
“Інформація про розшук Єжеля заблокована, оскільки він подав скаргу в комісію з контролю за файлами Інтерполу в Ліон. І поки ця скарга не буде розглянута, його файл буде заблокованим”, — сказав речник Нацполіції.
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Таким чином, на час розгляду скарги, міжнародний розшук М.Єжеля не відбувається.
Нагадаємо, головною військовою прокуратурою ГПУ завершено спеціальне досудове розслідування щодо колишнього міністра оборони України М.Єжеля у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.