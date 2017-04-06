В национальном зоопарке Вашингтона родились десять детенышей гепарда

В рамках специальной программы разведения гепардов в национальном зоопарке города Вашингтон родились 10 детенышей гепарда.

Как отметили работники зоопарка, обычно в гепарда рождается не более трех детенышей, однако с помощью специалистов в первом выводке родилось пять, а во втором семь животных.

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Отметим, эти два выводка представляют уже второе поколение гепардов, которые родились в Институте биологии Национального зоопарка Вашингтона. Разведение гепардов здесь началось в 2010 году, с тех пор уже родилось 46 особей.

Как сообщал УНН, в британском зоопарке родился детеныш редкого вида жирафов.