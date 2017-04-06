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У національному зоопарку Вашингтона народилося десятеро дитинчат гепарда

У національному зоопарку Вашингтона народилося десятеро дитинчат гепарда

Київ • УНН

 • 10932 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Національному зоопарку Вашингтона народилися 10 дитинчат гепарда. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.

У рамках спеціальної програми розпліднення гепардів у національному зоопарку міста Вашингтон народилося 10 дитинчат гепарда.

Як зазначили працівники зоопарку, зазвичай у гепарда народжується не більше трьох дитинчат, однак за допомогою спеціалістів у першому виводку народилося п’ять, а в другому сім тварин.

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Зазначимо, ці два виводки представляють вже друге покоління гепардів, які народилися в Інституті біології Національного зоопарку Вашингтона. Розведення гепардів тут почалося у 2010 році, з тих пір уже народилося 46 особин.

Як повідомляв УНН, у британському зоопарку народилося дитинча рідкісного виду жирафів.

Українські Національні Новини

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