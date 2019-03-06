В Национальном парке во Львовской области зацвели подснежники
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Национальном природном парке "Северное Подолье", что во Львовской области, зацвели подснежники и другие первоцветы. Об этом говорится в сообщении на странице в Twitter Министерства экологии и природных ресурсов Украины, передает УНН.
"В Национальном природном парке "Северное Подолье" (Львовская область) зацвели первоцветы - подснежники обычные, печеночница обычная, лук медвежий, которую в народе называют черемша", - сообщили в министерстве.
Как сообщал УНН, во Львове на рынке "Привокзальний" во время рейда экоинспектора и работники ЛКП "Муниципальна варта" обнаружили незаконную продажу первоцветов.