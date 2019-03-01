У Львові оштрафували продавців первоцвітів

Продавців оштрафували на 1700 гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Акція проти продажу первоцвітів пройшла у центрі Києва

ʺУ жінки-продавця було 5 букетів. Квіти у неї вилучили, а для складання протоколу про адмінпорушення викликали поліцію. Як зазначають на сайті обласної Держекоінспекції, „відповідно до частини 2 статті 88−1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення порядку придбання чи збуту об’єктів рослинного світу, занесених до Червоної Книги України, тягне за собою накладення штрафу від 1700 до 3655 гривень із конфіскацією об’єктів рослинного світу“. Проте, законодавством передбачений штраф не лише за букети зрізаних первоцвітів. Якщо у порушника виявлять рослини з цибулинами, додаткове покарання за кожну із них — 62 гривніʺ, — кажуть у ЛКП ʺМуніципальна вартаʺ.

Нагадаємо, рейди на захист ранніх весняних квітів у Львові триватимуть з 25 лютого до 15 березня. Разом з екологами до них долучатимуться муніципали та поліція.