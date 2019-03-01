Во Львове оштрафовали продавцов первоцветов

Продавцов оштрафовали на 1700 гривен.

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"У женщины-продавца было 5 букетов. Цветы у нее изъяли, а для составления протокола об админнарушении вызвали полицию. Как отмечают на сайте областной Госэкоинспекции, "в соответствии с частью 2 статьи 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушение порядка приобретения или сбыта объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, влечет за собой наложение штрафа от 1700 до 3655 гривен с конфискацией объектов растительного мира". Однако, законодательством предусмотрен штраф не только за букеты срезанных первоцветов. Если у нарушителя обнаружат растения с луковицами, дополнительное наказание за каждую из них - 62 гривни", - говорят в ЛКП "Муниципальна варта".

Напомним, рейды в защиту ранних весенних цветов во Львове будут проходить с 25 февраля по 15 марта. Вместе с экологами к ним приобщаются муниципалы и полиция.