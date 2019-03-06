У Національному парку на Львівщині зацвіли проліски
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Національному природному парку “Північне Поділля”, що на Львівщині, зацвіли проліски та інші первоцвіти. Про це йдеться у повідомленні на сторінці в Twitter Міністерства екології та природних ресурсів України, передає УНН.
“В Національному природному парку „Північне Поділля“ (Львівська область) зацвіли первоцвіти — проліски звичайний, печіночниця звичайна, цибуля ведмежа, яку в народі називають черемша”, — повідомили в міністерстві.
Як повідомляв УНН, у Львові на ринку ʺПривокзальнийʺ під час рейду екоінспектори та працівники ЛКП ʺМуніципальна вартаʺ виявили незаконний продаж первоцвітів.