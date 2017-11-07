В Национальной оперетте состоится премьера мюзикла "Ханума"

Известная комедия классика грузинского драматургии Авксентия Цагарели "Ханума" была создана в конце XIX века. Впервые на сцене Национальной оперетты Украины 10 и 11 ноября премьера мюзикла "Ханума" состоится на украинском языке.

В начале 2017 года художественный руководитель Национальной оперетты Украины Богдан Струтинский, желая сохранить аутентичность бесценного классического произведения, пригласил грузинского режиссера Иракли Гогия (Грузия) поставить в Национальной оперетте Украины мюзикл Гии Канчели "Ханума" по пьесе Авксентия Цагарели.

Режиссер выбрал элегантную концепцию спектакля: он переместил героев позапрошлого века в здание современного музея. Теперь действие спектакля - вне времени, это - музейное пространство художественной выставки "Старый Тбилиси". Массивные, бетонные стены музея эпохи пост-пост модерна контрастируют с изысканными предметами быта, украшениями, яркими и изящными классическими костюмами артистов.

Экспозиция выставки вдруг оживает, и в музее развивается знаменитый сюжет пьесы Цагарелли. В старинном городе Тифлисе (Тбилиси), в армянском квартале Авлабар живут две свахи: Ханума и Кабато. Часто они довольно резко спорят и ссорятся. Причина их споров - в борьбе за клиентов и в капризах немногочисленных женихов и невест Авлабар.

Один из клиентов Ханумы, разорен князь Вано Пантиашвили планирует найти богатую невесту и за счет богатого приданого решить свои финансовые дела. Ловкая Кабато стремится заключить с князем более выгодную сделку. Она предлагает старому повесе жениться на Соне, дочери богатого армянского купца Микича, которая больше всего мечтает о княжеском титуле. Такой мезальянс выгоден всем, но ... обременен непреодолимым противоречием. Юная красавица Сона влюблена в молодого учителя и ни за что на свете не хочет становиться женой старого князя. Мудрая Ханума находит справедливое решение. Она играет, немного интригует и утверждает благородную истину - основой брака может быть любовь.

"Я видел много спектаклей "Ханума", поставленных в разных театрах, и считаю, что истинные постановки тбилисских театров и знаменитая постановка Товстоногова. Георгий Александрович хорошо знал старый Тбилиси, жил и работал там, его спектакль изображал атмосферу города, передавал характеры его жителей. Для нашего спектакля мы использовали перевод на украинский язык оригинального текста Авксентия Цагарели, оригинальную музыку Гии Канчели. Мы сделали все, чтобы комедия передавала настоящий колорит, задуманный авторами произведения", - отметил Иракли Гогия.