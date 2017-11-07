В Национальной оперетте состоится премьера мюзикла "Ханума"

ukru
Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 61754 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 130416 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107809 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110336 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108395 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101152 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105855 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102737 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 147077 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116405 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

11 марта, 11:17 • 123991 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 138883 просмотра
Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

11 марта, 13:18 • 112236 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 101406 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

18:36 • 92400 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

18:36 • 92400 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 138883 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 150289 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 147085 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 147233 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 101406 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 118590 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 125326 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 125730 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 130488 просмотра
Актуальное
В Национальной оперетте состоится премьера мюзикла "Ханума"

В Национальной оперетте состоится премьера мюзикла "Ханума"

Киев  •  УНН

 • 17166 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Национальной оперетте Украины 10 и 11 ноября состоится премьера мюзикла "Ханума" на украинском языке, передает УНН.

Известная комедия классика грузинского драматургии Авксентия Цагарели "Ханума" была создана в конце XIX века. Впервые на сцене Национальной оперетты Украины 10 и 11 ноября премьера мюзикла "Ханума" состоится на украинском языке.

В начале 2017 года художественный руководитель Национальной оперетты Украины Богдан Струтинский, желая сохранить аутентичность бесценного классического произведения, пригласил грузинского режиссера Иракли Гогия (Грузия) поставить в Национальной оперетте Украины мюзикл Гии Канчели "Ханума" по пьесе Авксентия Цагарели.

Режиссер выбрал элегантную концепцию спектакля: он переместил героев позапрошлого века в здание современного музея. Теперь действие спектакля - вне времени, это - музейное пространство художественной выставки "Старый Тбилиси". Массивные, бетонные стены музея эпохи пост-пост модерна контрастируют с изысканными предметами быта, украшениями, яркими и изящными классическими костюмами артистов.

Экспозиция выставки вдруг оживает, и в музее развивается знаменитый сюжет пьесы Цагарелли. В старинном городе Тифлисе (Тбилиси), в армянском квартале Авлабар живут две свахи: Ханума и Кабато. Часто они довольно резко спорят и ссорятся. Причина их споров - в борьбе за клиентов и в капризах немногочисленных женихов и невест Авлабар.

Один из клиентов Ханумы, разорен князь Вано Пантиашвили планирует найти богатую невесту и за счет богатого приданого решить свои финансовые дела. Ловкая Кабато стремится заключить с князем более выгодную сделку. Она предлагает старому повесе жениться на Соне, дочери богатого армянского купца Микича, которая больше всего мечтает о княжеском титуле. Такой мезальянс выгоден всем, но ... обременен непреодолимым противоречием. Юная красавица Сона влюблена в молодого учителя и ни за что на свете не хочет становиться женой старого князя. Мудрая Ханума находит справедливое решение. Она играет, немного интригует и утверждает благородную истину - основой брака может быть любовь.

"Я видел много спектаклей "Ханума", поставленных в разных театрах, и считаю, что истинные постановки тбилисских театров и знаменитая постановка Товстоногова. Георгий Александрович хорошо знал старый Тбилиси, жил и работал там, его спектакль изображал атмосферу города, передавал характеры его жителей. Для нашего спектакля мы использовали перевод на украинский язык оригинального текста Авксентия Цагарели, оригинальную музыку Гии Канчели. Мы сделали все, чтобы комедия передавала настоящий колорит, задуманный авторами произведения", - отметил Иракли Гогия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Культура

Обратиться по вопросам размещения рекламы