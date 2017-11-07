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У Національній опереті відбудеться прем'єра мюзиклу "Ханума"

У Національній опереті відбудеться прем'єра мюзиклу "Ханума"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Національній опереті України 10 та 11 листопада відбудеться прем'єра мюзиклу "Ханума" українською мовою, передає УНН.

Відома комедія класика грузинскої драматургії Авксентія Цагарелі "Ханума" була створена наприкінці XIX століття. Вперше на сцені Національноі оперети України 10 та 11 листопада прем'єра мюзиклу "Ханума" відбудеться українською мовою.

На початку 2017 року художній керівник Національної оперети України Богдан Струтинський, бажаючи зберегти автентичність безцінного класичного твору, запросив грузинського режисера Іраклі Гогію (Грузія) поставити в Національній опереті України мюзикл Гії Канчелі "Ханума" за п'єсою Авксентія Цагарелі.

Режисер вибрав елегантну концепцію спектаклю: він перемістив героїв позаминулого століття в будівлю сучасного музею. Тепер дія вистави - поза часом, це - музейний простір художньої виставки "Старий Тбілісі". Масивні, бетонні стіни музею епохи пост-пост модерну контрастують із вишуканими предметами побуту, прикрасами, яскравими і витонченими класичними костюмами артистів.

Експозиція виставки раптом оживає і в музеї розвивається знаменитий сюжет п'єси Цагареллі. В старовинному місті Тифлісі (Тбілісі), у вірменському кварталі Авлабар живуть дві свахи: Ханума і Кабато. Часто вони досить різко сперечаються та сваряться. Причина їх суперечок - у боротьбі за клієнтів і у примхах нечисленних женихів та наречених Авлабару.

Один із клієнтів Хануми, розорений князь Вано Пантіашвілі, планує знайти багату наречену і за рахунок багатого посагу владнати свої фінансові справи. Спритна Кабато прагне укласти з князем більш вигідну угоду. Вона пропонує старому гульвісі одружитися з Сонею, донькою заможного вірменського купця Мікича, що понад усе мріє про князівський титул. Такий мезальянс вигідний усім, проте… обтяжений нездоланним протиріччям. Юна красуня Сона закохана в молодого вчителя й ні за що в світі не хоче ставати дружиною старого князя. Мудра Ханума знаходить справедливе рішення. Вона пустує, трішечки інтригує і стверджує благородну істину - основою шлюбу може бути кохання.

"Я бачив багато вистав "Ханума", поставлених в різних театрах, і вважаю, що правдиві постановки тбіліських театрів та знаменита постановка Товстоногова. Георгій Олександрович добре знав старий Тбілісі, жив і працював там, його спектакль зображував атмосферу міста, передавав характери його жителів. Для нашої вистави ми використовували переклад на українську мову оригінального тексту Авксентія Цагарелі, оригінальну музику Гіі Канчелі. Ми зробили все, щоб комедія передавала справжній колорит, задуманий авторами твору", - зазначив Іраклі Гогія.

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