В Национальной оперетте состоится "Концерт при свечах"

«С верой в победу мастера театра предлагают премьерный концертный проект барочной украинской музыки. Концерт при свечах для непокоренных, почитателей украинского искусства. Прозвучат хоровые духовные произведения: партесный концерт Николая Дилецкого, духовный концерт Артемия Веделя», - говорится в сообщении Национальной операты.

В программе концерта первая украинская симфония – Симфония №1 До-мажор Максима Березовского, написанная в 1770-1772 гг. Долгое время (с конца XVIII века) симфония считалась исчезнувшей, только в начале 2000-х годов произведение было найдено. Еще одна концертная симфония того времени Дмитрия Бортнянского, написанная в 1790 году, также вошла в программу “Концерта при свечах”. Особой частью программы станут сольные вокальные произведения и дуэты из опер Бортнянского “Алкид”, “Сокол”, “Демофонт”.

Участники концерта: з. а. Украины Елена Арбузова, з. а. Украины Галина Грегорчак-Одринская, з. а. Украины Владимир Одринский, з. а. Украины Тамара Ходакова, Виталий Иванов, Екатерина Левицкая, Александр Чувпило. хор под руководством Максима Ковальчука и камерный оркестр театра под руководством дирижера-постановщика з. д. г. Украины Дилявера Османа.

Режиссер-постановщик – н. а. Украина Богдан Струтинский.

Живой звук.

Билеты на концерт доступны онлайн на сайте театра.