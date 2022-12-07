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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 38003 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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У Національній опереті відбудеться “Концерт при свічках”

У Національній опереті відбудеться “Концерт при свічках”

Київ • УНН

 • 1066373 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. 9 грудня о 18:00 на сцені Театру у Фоє Національної оперети України відбудеться “Концерт при свічках”. В програмі концерту українська барокова музика, повідомляє УНН.

«З вірою в перемогу митці театру пропонують прем’єрний концертний проєкт барокової української музики. Концерт при свічках для нескорених, для шанувальників українського мистецтва. Прозвучать хорові духовні твори: партесний концерт Миколи Дилецького, духовний концерт Артемія Веделя», - йдеться у повідомленні Національної операти.

В програмі концерту перша українська симфонія – Симфонія №1 До-мажор Максима Березовського, написана у 1770-1772 рр. Довгий час (з кінця ХVІІІ століття) симфонія вважалася зниклою, тільки на початку 2000-х років твір було знайдений. Ще одна концертна симфонія того часу Дмитра Бортнянського, написана у 1790 році також увійшла до програми “Концерту при свічках”. Особливою частиною програми стануть сольні вокальні твори та дуети з опер Бортнянського “Алкід”, “Сокіл”, “Демофонт”.

Учасники концерту: з. а. України Олена Арбузова, з. а. України Галина Грегорчак-Одринська, з. а. України Володимир Одринський, з. а. України Тамара Ходакова, Віталій Іванов, Катерина Левицька, Олександр Чувпило. хор під орудою Максима Ковальчука та камерний оркестр театру під керівництвом диригента-постановника з. д. и. України Ділявера Османа.
Режисер-постановник – н. а. України Богдан Струтинський.

Живий звук.

Квитки на концерт доступні онлайн на сайті театру.

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