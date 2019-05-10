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В Нацгвардии представили обновленный гранатомет американского производства

В Нацгвардии представили обновленный гранатомет американского производства

Киев  •  УНН

 • 25911 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Американские 40-мм ручные противотанковые гранатометы PSRL-1, которые Нацгвардия получила от США, имеют преимущества по сравнению с традиционным в войсках РПГ-7. Об этом говорится на странице Национальной гвардии Украины в Facebook, передает УНН.

"Сегодня Национальная гвардия Украины имеет современное оружие и технику, используемую для выполнения определенных законом задач. Одним из наиболее эффективных для ведения огня на поле боя является обновленный гранатомет PSRL-1", - говорится в сообщении.

По словам военных, PSRL-1 имеет ряд преимуществ перед другим оружием, которое используют подразделения, в частности, по сравнению с традиционным в войсках РПГ-7.

"Противотанковый истребитель, который поражает бронированную технику, укрепления и живую силу противника одним выстрелом гранаты - 40 мм калибра", - отмечают специалисты.

Отмечается, что Нацгвардия сейчас имеет на вооружении партию 40-мм ручных противотанковых гранатометов RSRL-1 производства США. Сегодня уже разработана программа обучения личного состава и методика эксплуатации ручного гранатомета PSRL-1.

Как сообщал УНН, в Нацгвардии служат более 20 тыс. контрактников.

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