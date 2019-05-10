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У Нацгвардії представили оновлений гранатомет американського виробництва

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Американські 40-мм ручні протитанкові гранатомети PSRL-1, які Нацгвардія отримала від США, мають переваги, порівняно з традиційним у військах РПГ-7. Про це йдеться на сторінці Національної гвардії України у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні Національна гвардія України має сучасну зброю і техніку, яка використовується для виконання визначених законом завдань. Одним з найбільш ефективних для ведення вогню на полі бою є оновлений гранатомет PSRL-1", - йдеться в повідомленні.

За словами військових, PSRL-1 має ряд переваг перед іншою зброєю, яку використовують підрозділи, зокрема, порівняно з традиційним у військах РПГ-7.

"Протитанковий винищувач, який вражає броньовану техніку, зміцнення і живу силу противника одним пострілом гранати – 40 мм калібру", - відзначають фахівці.

Зазначається, що Нацгвардія наразі має на озброєнні партію 40-мм ручних протитанкових гранатометів RSRL-1 виробництва США. Сьогодні вже розроблено програму навчання особового складу та методику експлуатації ручного гранатомета PSRL-1.

Як повідомляв УНН, у Нацгвардії служать понад 20 тисяч контрактників

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