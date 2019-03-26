У Нацгвардії служать понад 20 тисяч контрактників
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У лавах Національної гвардії проходять службу понад 20 тисяч військовослужбовців-контрактників. Про це заявив Президент Петро Порошенко, передає УНН.
“Число професійних військових-правоохоронців в лавах Національної гвардії зросло в два рази. Нині в її лавах проходить службу понад 20 тисяч контрактників”, - сказав Порошенко.
Президент також додав, що 1364 військовослужбовці Національної гвардії відзначені високими державними нагородами за мужність і героїзм.
Як повідомляв УНН, за п'ять років на Донбасі загинуло понад 200 нацгвардійців.
Як повідомляв УНН, Україна відзначає День Національної гвардії.