За п'ять років на Донбасі загинуло понад 200 нацгвардійців
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Нацгвардії наразі налічується 45 тисяч особового складу. Про це у Facebook написав речник МВС Артем Шевченко, передає УНН.
"Трохи цифр на першу 5 річницю Національна гвардія України: 45 тисяч особового складу (законом передбачено збільшення за потреби до 60 тисяч); 34495 учасників бойових дій; 1364 відзначені державними нагородами, зокрема 188 посмертно; три Героя України (посмертно) - генерал-майор Сергій Кульчицький, лейтенант Богдан Завада, солдат Євген Тельнов; всього - 219 загиблих в АТО і ООС; 812 поранених і травмованих на війні; 14 зниклих без вісти. Із Днем Національної гвардії України", - повідомив він.
Як повідомляв УНН, Україна відзначає День Національної гвардії.