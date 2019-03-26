За пять лет на Донбассе погибли более 200 нацгвардийцив

"Немного цифр на первую 5 годовщину Национальная гвардия Украины: 45000 личного состава (законом предусмотрено увеличение при необходимости к 60000) 34495 участников боевых действий; 1364 отмечены государственными наградами, в том числе 188 посмертно, три Героя Украины (посмертно) - генерал-майор Сергей Кульчицкий, лейтенант Богдан Завада, солдат Евгений Тельнов; всего - 219 погибших в АТО и ООС; 812 раненых и травмированных на войне, 14 пропавших без вести. С Днем Национальной гвардии Украины", - сообщил он.



Как сообщал УНН, Украина отмечает День Национальной гвардии .