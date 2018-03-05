В Нацбанке объяснили, зачем Украине нужен закон "О валюте"

“Принятие закона обеспечит переход Украины к новой — либеральной, прозрачной и современной — модели валютного регулирования. Новая модель предполагает свободу проведения валютных операций по принципу „разрешено все, что прямо не запрещено законом“. Это означает, что любые валютные операции между резидентами и между резидентами и нерезидентами в иностранной и национальной валюте смогут осуществляться без ограничений”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что режим свободного движения капитала, который вводит закон, предусматривает отсутствие валютных ограничений, а следовательно не требует валютного контроля как инструмента контроля за их соблюдением. Зато соблюдение валютного законодательства в целом возлагается на валютный надзор.

“При свободном движении капитала процедуры должны иметь не разрешительный характер, как это происходит сейчас, а уведомительный — для целей статистики (расчета платежного баланса и т.д.)”, — отметили в Нацбанке.

Регулятор сообщает, что согласно либеральной модели валютного регулирования валютные ограничения должны будут вводиться только с целью преодоления или предотвращения кризиса и на короткий срок (не более шести месяцев).

“Такой подход к валютному регулированию соответствует международной практике и евроинтеграционным намерениям Украины. В соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, с 2021 Украина должна начать переговоры с ЕС о новых валютных правилах. Украина взяла на себя обязательства обеспечить свободное движение капитала. Поэтому при работе над законопроектом рабочая группа НБУ учитывала Директиву Совета ЕС 88/361”, - обратили внимание в Нацбанке.

Как пояснили в НБУ, действующее валютное законодательство, построенное вокруг Декрета Кабинета Министров Украины “О системе валютного регулирования и валютного контроля” от 1993 года, утратило эффективность и превратилось в одну из преград для притока капитала в Украину. В Нацбанке уверены, что Декрет и ряд связанных с ним нормативных актов необходимо заменить Законом “О валюте”.

“Наличие единого рамочного закона о валютном регулировании сделает его прозрачным, простым и понятным для населения, бизнеса и банков, а Национальному банку позволит более оперативно и эффективно реагировать на изменения состояния платежного баланса и рынка”, — отметили в НБУ.

Добавим, после принятия Закона “О валюте” Верховной Радой Украины нужно будет шесть месяцев переходного периода на согласование нормативно-правовых актов НБУ с нормами закона. После этого закон вступит в силу.

Напомним, Нацсовет реформ поддержал передачу проекта Закона Украины “О валюте” на рассмотрение Верховной Раде Украины.