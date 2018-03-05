У Нацбанку пояснили, навіщо Україні потрібен закон "Про валюту"

“Прийняття закону уможливить перехід України до нової — ліберальної, прозорої та сучасної — моделі валютного регулювання. Нова модель передбачає свободу проведення валютних операцій за принципом „дозволено все, що прямо не заборонено законом“. Це означає, що будь-які валютні операції між резидентами і між резидентами та нерезидентами в іноземній та національній валюті зможуть здійснюватися без обмежень”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що режим вільного руху капіталу, який запроваджує закон, передбачає відсутність валютних обмежень, а отже не потребує валютного контролю як інструменту контролю за їх дотриманням. Натомість дотримання валютного законодавства в цілому покладається на валютний нагляд.

“При вільному русі капіталу процедури повинні мати не дозвільний характер, як це відбувається досі, а повідомлювальний — для цілей статистики (розрахунку платіжного балансу тощо)”, — зауважили у Нацбанку.

Регулятор повідомляє, що за ліберальної моделі валютного регулювання валютні обмеження повинні будуть запроваджуватись лише з метою подолання чи запобігання кризі та на короткий термін (не довше ніж шість місяців).

“Такий підхід до валютного регулювання відповідає міжнародній практиці та євроінтеграційним намірам України. Згідно з Угодою про асоціацію з ЄС, з 2021 року Україна повинна почати переговори з ЄС щодо нових валютних правил. Україна взяла на себе зобов’язання забезпечити вільний рух капіталу. Тому при роботі над законопроектом робоча група НБУ враховувала Директиву Ради ЄС 88/361”, — звернули увагу у Нацбанку.

Як пояснили у НБУ, чинне валютне законодавство, побудоване навколо Декрету Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 1993 року, втратило ефективність і перетворилося на одну з перепон для припливу капіталу в Україну. У Нацбанку переконані, що Декрет та низку пов’язаних з ним нормативних актів необхідно замінити Законом “Про валюту”.

“Наявність єдиного рамкового закону про валютне регулювання зробить його прозорим, простим та зрозумілим для населення, бізнесу та банків, а Національному банку дасть можливість більш оперативно та ефективно реагувати на зміни стану платіжного балансу та кон’юнктури ринку”, — зауважили в НБУ.

Додамо, після прийняття Закону “Про валюту” Верховною Радою України потрібно буде шість місяців перехідного періоду на узгодження нормативно-правових актів НБУ з нормами закону. Після цього закон набуде чинності.

Нагадаємо, Нацрада реформ підтримала для подання на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про валюту”.