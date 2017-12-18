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В Нацбанке пообещали сглаживать колебания курса гривны

В Нацбанке пообещали сглаживать колебания курса гривны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. На сегодня на валютном рынке наблюдаются определенные колебания, характерные для этого периода года и происходят из года в год. НБУ будет сглаживать эти колебания. Об этом сообщил во время пресс-брифинга заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает УНН.

"Гривна ослабевает, но это не фундаментальное ослабление. Курс волатильный, он зависит как от макроэкономических показателей, так и ожиданий рынка. Повлияла на курс также и ситуация с МВФ. НБУ будет сглаживать эти колебания и уже начал работать над этим", - сообщил он.

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Как уточнил Д.Сологуб, на прошлой неделе и на этой неделе Нацбанк проводит валютные интервенции - НБУ уже продал рынке 75 млн долларов.

В то же время, заместитель главы НБУ подчеркнул, что цены на товары украинского экспорта довольно высоки, и фундаментальных причин для девальвации нет.

Напомним, доллар на черном рынке уже пересек порог в 28 гривен.

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