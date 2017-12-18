У Нацбанку пообіцяли згладжувати коливання курсу гривні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. На сьогодні на валютному ринку спостерігаються певні коливання, які характерні для цього періоду року і відбуваються із року в рік. НБУ буде згладжувати ці коливання. Про це повідомив під час прес-брифінгу заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передає УНН.
"Гривня слабшає, але це не фундаментальне послаблення. Курс волатильний, він залежить як від макроекономічних показників, так і очікувань ринку. Вплинула на курс також і ситуація з МВФ. НБУ буде згладжувати це коливання і вже розпочав працювати над цим", - повідомив він.
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Як уточнив Д.Сологуб, минулого тижня і цього тижня Нацбанк проводить валютні інтервенції – НБУ вже продав ринку 75 млн доларів.
Водночас, заступник голови НБУ підкреслив, що ціни на товари українського експорту досить високі, і фундаментальних причин для девальвації немає.
Нагадаємо, долар на чорному ринку вже перетнув поріг у 28 гривень.