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В НАТО "заговорили" на украинском: назвали Украину одним из самых ценных партнеров

В НАТО "заговорили" на украинском: назвали Украину одним из самых ценных партнеров

Киев  •  УНН

 • 19517 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Украина является ценным партнером Североатлантического Альянса как один из шести партнеров с расширенными возможностями. Об этом пишет Сухопутное командование сил союзников в Twitter, передает УНН.

Цитата:

"Украина является ценным партнером Альянса как один из шести наших партнеров с расширенными возможностями, и в настоящее время в штабе LANDCOM (Сухопутного командования - ред.) работает один украинский офицер", - говорится в заметке командования, написанной на украинском языке.

Детали

В заметке отметили также, что Украина является первой страной-партнером, которая приняла участие в Силах реагирования НАТО.

Справка

12 июня 2020 года Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО.

Ближайшей целью страны теперь является получение Плана действий по членству в НАТО, заявил Президент Владимир Зеленский.

Знали ли вы, что Украина является первой страной-партнером, которая приняла участие в Силах реагирования @NATO ?

Украина является ценным партнером Альянса как один из шести наших партнеров из расширенных возможностей, и в настоящее время в штабе #LANDCOM работает один украинский офицер. #WeAreNATO pic.twitter.com/pZdj1xZN3o

- NATO Allied Land Command (@LANDCMD) April 5, 2021

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