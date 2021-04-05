В НАТО "заговорили" на украинском: назвали Украину одним из самых ценных партнеров
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Украина является ценным партнером Североатлантического Альянса как один из шести партнеров с расширенными возможностями. Об этом пишет Сухопутное командование сил союзников в Twitter, передает УНН.
Цитата:
"Украина является ценным партнером Альянса как один из шести наших партнеров с расширенными возможностями, и в настоящее время в штабе LANDCOM (Сухопутного командования - ред.) работает один украинский офицер", - говорится в заметке командования, написанной на украинском языке.
Детали
В заметке отметили также, что Украина является первой страной-партнером, которая приняла участие в Силах реагирования НАТО.
Справка
12 июня 2020 года Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО.
Ближайшей целью страны теперь является получение Плана действий по членству в НАТО, заявил Президент Владимир Зеленский.
Знали ли вы, что Украина является первой страной-партнером, которая приняла участие в Силах реагирования @NATO ?
Украина является ценным партнером Альянса как один из шести наших партнеров из расширенных возможностей, и в настоящее время в штабе #LANDCOM работает один украинский офицер. #WeAreNATO pic.twitter.com/pZdj1xZN3o