В НАТО "заговорили" на украинском: назвали Украину одним из самых ценных партнеров

Цитата:

"Украина является ценным партнером Альянса как один из шести наших партнеров с расширенными возможностями, и в настоящее время в штабе LANDCOM (Сухопутного командования - ред.) работает один украинский офицер", - говорится в заметке командования, написанной на украинском языке.

Детали

В заметке отметили также, что Украина является первой страной-партнером, которая приняла участие в Силах реагирования НАТО.

Справка

12 июня 2020 года Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО.

Ближайшей целью страны теперь является получение Плана действий по членству в НАТО, заявил Президент Владимир Зеленский.

Знали ли вы, что Украина является первой страной-партнером, которая приняла участие в Силах реагирования @NATO ?



Украина является ценным партнером Альянса как один из шести наших партнеров из расширенных возможностей, и в настоящее время в штабе #LANDCOM работает один украинский офицер. #WeAreNATO pic.twitter.com/pZdj1xZN3o