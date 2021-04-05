У НАТО "заговорили" українською: назвали Україну одним з найцінніших партнерів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Україна є цінним партнером Північноатлантичного Альянсу як один з шести партнерів із розширених можливостей. Про це пише Сухопутне командування сил союзників у Twitter, передає УНН.
Цитата:
“Україна є цінним партнером Альянсу як один з шести наших партнерів із розширених можливостей, і в даний час в штабі LANDCOM (Сухопутного командування — ред.) працює один український офіцер”, — йдеться в дописі командування, написаному українською мовою.
Деталі
У дописі зазначили також, що Україна є першою країною-партнером, яка взяла участь у Силах реагування НАТО.
Довідково
12 червня 2020 року Україна здобула статус партнера з розширеними можливостями НАТО.
Найближчою метою країни тепер є отримання Плану дій щодо членства у НАТО, заявив Президент Володимир Зеленський.
Чи знали ви, що Україна є першою країною-партнером, яка взяла участь у Силах реагування @NATO?
Україна є цінним партнером Альянсу як один з шести наших партнерів із розширених можливостей, і в даний час в штабі #LANDCOM працює один український офіцер. #WeAreNATO pic.twitter.com/pZdj1xZN3o