В НАТО обеспокоены тем, каких договоренностей смогут достичь Трамп и Путин

По его словам, члены НАТО в планировании саммита в Хельсинки не приняли участия. “В альянсе серьезно обеспокоены тем, какие договоренности могут достичь Трамп и Путин”, — заявил он в интервью изданию медийной группы Funke, опубликованном в субботу.

Напомним, американский стратегический исследовательский институт, фонд “Наследие” (The Heritage Foundation) написал для президента США Дональда Трампа путеводитель к путешествию лидера в Европу. Фонд, в частности, напомнил президенту США о том, что Россия является агрессором, а Крым принадлежит Украине.