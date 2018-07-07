В НАТО обеспокоены тем, каких договоренностей смогут достичь Трамп и Путин

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 61571 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107499 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128747 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135975 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171886 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154179 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141721 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130519 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 183370 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118357 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В НАТО обеспокоены тем, каких договоренностей смогут достичь Трамп и Путин

В НАТО обеспокоены тем, каких договоренностей смогут достичь Трамп и Путин

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Официальные лица НАТО беспокоятся, что президент США Дональд Трамп во время предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным может принять нескоординированные с Североатлантическим альянсом шаги. Об этом заявил координатор правящей коалиции ФРГ со трансатлантического сотрудничества Петер Байер, передает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

По его словам, члены НАТО в планировании саммита в Хельсинки не приняли участия. “В альянсе серьезно обеспокоены тем, какие договоренности могут достичь Трамп и Путин”, — заявил он в интервью изданию медийной группы Funke, опубликованном в субботу.

Напомним, американский стратегический исследовательский институт, фонд “Наследие” (The Heritage Foundation) написал для президента США Дональда Трампа путеводитель к путешествию лидера в Европу. Фонд, в частности, напомнил президенту США о том, что Россия является агрессором, а Крым принадлежит Украине.

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