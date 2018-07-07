В НАТО обеспокоены тем, каких договоренностей смогут достичь Трамп и Путин
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Официальные лица НАТО беспокоятся, что президент США Дональд Трамп во время предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным может принять нескоординированные с Североатлантическим альянсом шаги. Об этом заявил координатор правящей коалиции ФРГ со трансатлантического сотрудничества Петер Байер, передает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
По его словам, члены НАТО в планировании саммита в Хельсинки не приняли участия. “В альянсе серьезно обеспокоены тем, какие договоренности могут достичь Трамп и Путин”, — заявил он в интервью изданию медийной группы Funke, опубликованном в субботу.
Напомним, американский стратегический исследовательский институт, фонд “Наследие” (The Heritage Foundation) написал для президента США Дональда Трампа путеводитель к путешествию лидера в Европу. Фонд, в частности, напомнил президенту США о том, что Россия является агрессором, а Крым принадлежит Украине.