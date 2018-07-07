У НАТО стурбовані тим, яких домовленостей зможуть досягти Трамп і Путін в Гельсінкі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Офіційні особи НАТО турбуються, що президент США Дональд Трамп під час майбутньої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним може вжити нескоординованих із Північноатлантичним альянсом заходів. Про це заявив координатор правлячої коаліції ФРН зі трансатлантичної співпраці Петер Байєр, передає УНН з посиланням на агентство Reuters.
За його словами, члени НАТО участі в плануванні саміту в Гельсінкі не прийняли. “В альянсі серйозно стурбовані тим, яких домовленостей можуть досягти Трамп і Путін”, — заявив він в інтерв’ю виданням медійної групи Funke, опублікованому в суботу.
Нагадаємо, американський стратегічний дослідницький інститут, фонд “Спадщина” (The Heritage Foundation) написав для президента США Дональда Трампа пам’ятку до подорожі лідера до Європи. Фонд, зокрема, нагадав президенту США про те, що Росія є агресором, а Крим належить Україні.