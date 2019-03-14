В НАТО рассказали, как содействуют евроатлантической интеграции Украины

“Что касается Украины — у нас есть множество инструментов — и годовая национальная программа, и Комиссия Украина-НАТО, различные партнерские мероприятия. У нас уже имеется много инструментов, которые мы используем для укрепления партнерства, и чтоб помочь Украине двигаться по пути евроатлантической интеграции”, — сказал Генеральный секретарь.

В то же время отвечать на вопрос о возможности получения Украиной ПДЧ Столтенберг не стал.

Как сообщал УНН, НАТО поможет Украине с кибербезопасностью и радиоактивными захоронениями.