В НАТО рассказали, как содействуют евроатлантической интеграции Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. НАТО уже имеет множество инструментов для содействия евроатлантической интеграции Украины. Об этом заявил Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передаёт корреспондент УНН.
“Что касается Украины — у нас есть множество инструментов — и годовая национальная программа, и Комиссия Украина-НАТО, различные партнерские мероприятия. У нас уже имеется много инструментов, которые мы используем для укрепления партнерства, и чтоб помочь Украине двигаться по пути евроатлантической интеграции”, — сказал Генеральный секретарь.
В то же время отвечать на вопрос о возможности получения Украиной ПДЧ Столтенберг не стал.
Как сообщал УНН, НАТО поможет Украине с кибербезопасностью и радиоактивными захоронениями.