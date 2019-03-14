НАТО поможет Украине с кибербезопасностью и радиоактивными захоронениями
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Суверенная Украина, приверженная демократии и верховенству права, является ключом к евроатлантической безопасности - об этом говорится в ежегодном докладе генсека НАТО Йенса Столтенберга. В тексте, выложенном на официальном сайте Альянса, отмечаются достижения в сотрудничестве с Украиной, передает УНН.
"Обязательства НАТО способствовать реформам сектора безопасности и обороны Украины через Комплексный пакет помощи, включая 10 трастовых фондов, остается высоким", - рассказывает Столтенберг.
Согласно докладу, НАТО подтвердило свою поддержку Украины на саммите в июле 2018 года, где лидеры стран Альянса встретились с Президентом Украины.
"Разрабатываются дальнейшие проекты по киберзащите и захоронению радиоактивных отходов. В ответ на просьбу Украины после серии взрывов на складах боеприпасов НАТО разработала конкретные проекты, направленные на обеспечение безопасного и безопасного хранения боеприпасов", - говорится в докладе.
Как сообщал УНН, президент Польши Дуда обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом вопрос поддержки Украины.
Напомним, 6 марта в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, где обсуждалась текущая ситуация в Крыму через пять лет после незаконной аннексии Россией.