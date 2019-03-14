НАТО допоможе Україні з кібербезпекою та радіоактивними захороненнями
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Суверенна Україна, прихильна демократії та верховенству права, є ключем до євроатлантичної безпеки - про це йдеться у щорічній доповіді генсека НАТО Єнса Столтенберга. У тексті, викладеному на офіційному сайті Альянсу, відзначаються досягнення у співпраці з Україною, передає УНН.
"Зобов'язання НАТО сприяти реформам сектору безпеки і оборони України через Комплексний пакет допомоги, включаючи 10 трастових фондів, залишається високим", - розповідає Столтенберг.
Згідно з доповіддю, НАТО підтвердило свою підтримку України на саміті у липні 2018 року, де лідери країн Альянсу зустрілися з Президентом України.
"Розробляються подальші проекти щодо кіберзахисту та захоронення радіоактивних відходів. У відповідь на прохання України після серії вибухів на складах боєприпасів, НАТО розробила конкретні проекти, спрямовані на забезпечення безпечного та безпечного зберігання боєприпасів", - йдеться в доповіді.
Як повідомляв УНН, президент Польщі Анджей Дуда обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом питання підтримки України.
Нагадаємо, 6 березня в штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів, де обговорювалася поточна ситуація в Криму через п'ять років після незаконної анексії Росією.