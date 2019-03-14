У НАТО розповіли, як сприяють євроатлантичній інтеграції України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. НАТО вже має безліч інструментів для сприяння євроатлантичній інтеграції України. Про це заявив Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Йєнс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі, передає кореспондент УНН.
"Що стосується України - у нас є безліч інструментів - і річна національна програма, і Комісія Україна-НАТО, різні партнерські заходи. У нас вже є багато інструментів, які ми використовуємо для зміцнення партнерства, і щоб допомогти Україні рухатися шляхом євроатлантичної інтеграції", - сказав Генеральний секретар.
У той же час відповідати на питання про можливість отримання Україною ПДЧ Столтенберг не став.
Як повідомляв УНН, НАТО допоможе Україні з кібербезпекою і радіоактивними похованнями.