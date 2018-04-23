В НАТО рассказали о четырех шагах, которые ждут Украину на пути к вступлению

"Я думаю, это немножко шире вопрос, нельзя просто сказать, что Украина должна провести определенные реформы. Прежде всего, речь идет о реформах комплексных, которые дадут возможность в том числе обеспечить демократический гражданский контроль за вооруженными силами. Второй элемент этой реформы - это реструктуризация всех структур вооруженных сил Украины в соответствии с теми структурами и схема, которые мы привыкли использовать в НАТО. Третий момент - когда речь идет о подготовке, то речь идет о конкретных подразделения, соответственно, здесь также нужно концентрировать внимание. в конце-концов, последний важный элемент - это оперативная совместимость ", - подчеркнул он.



Причем совместимость по словам генерала должно быть сразу на нескольких уровнях: на чисто техническом - говорится о стандартах. Кроме того, нужна оперативная совместимость отдельных подразделений, а также совместимость на человеческом уровне, которую Брукс назвал, по его мнению, самой сложной.

"Достижение этой совместимости может занять десятки лет", - подчеркнул он.

"Мы хорошо знакомы с огромной работой, которая была проведена украинскими вооруженными силами на данный момент, и это действительно большой объем работы, но все еще есть определенный путь, который необходимо пройти", - отметил Брукс.

Как сообщал УНН, более 60% структур генерального штаба и других органов военного управления приведены в типичною структуру штабов НАТО . Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказал генерал-полковник Александр Дублян.