У НАТО розповіли про чотири кроки, які чекають на Україну на шляху до вступу

"Я думаю, це трошки ширше питання, не можна просто сказати, що Україна повинна провести певні реформи. Перш за все, йдеться про реформи комплексні, які дадуть можливість зокрема забезпечити демократичний цивільний контроль за збройними силами. Другий елемент цієї реформи - це реструктуризація всіх структур збройних сил України у відповідності до тих структур і схем, які ми звикли використовувати в НАТО. Третій момент - коли йдеться про підготовку, то йдеться про конкретні підрозділи, відповідно, тут також потрібно зосереджувати увагу. І нарешті, останній важливий елемент - це оперативна взаємосумісність", - наголосив він.



Причому взаємосумісність за словами генерала має бути одразу на кількох рівнях: на суто технічному - йдеться про стандарти. Крім того, потрібна оперативна сумісність окремих підрозділів, а також взаємосумісність на людському рівні, яку Брукс назвав, на його думку, найскладнішою.

"Досягнення цієї сумісності може забрати десятки років", - підкреслив він.

"Ми добре обізнані з величезною роботою, яка була проведена українськими збройними силами на даний момент, і це дійсно великий обсяг роботи, проте все ще є певний шлях, який необхідно пройти", - зауважив Брукс.

Як повідомляв УНН, понад 60% структур генерального штабу та інших органів військового управління приведено до типової структури штабів НАТО. Про це на прес-конференції у Києві розповів генерал-полковник Олександр Дублян.