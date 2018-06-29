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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 30920 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 80064 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 104182 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 119582 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139383 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144625 просмотра

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7 марта, 19:45 • 182946 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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В НАТО прокомментировали предстоящую встречу президентов США и РФ

В НАТО прокомментировали предстоящую встречу президентов США и РФ

Киев  •  УНН

 • 9931 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предстоящую встречу президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина, которая пройдет 16 июля в Хельсинки. Об этом сообщает Анадолу, передает УНН.

"Считаю, что диалог является проявлением силы, а не слабости", - сказал Столтенберг журналистам на полях саммита ЕС в Брюсселе.

По словам главы альянса, встреча Трампа и Путина "полностью соответствует политике НАТО". Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический альянс не желает новой "холодной войны".

Ранее в Белом доме заявили, что на встрече лидеров США и России будут обсуждены вопросы двусторонних отношений и международной безопасности.

Напомним, президент США Дональд Трамп надеется, что встреча со своим российским коллегой Владимиром Путиным, на которую американский лидер по "нетерпением ждет", будет "замечательной".

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