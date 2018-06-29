В НАТО прокомментировали предстоящую встречу президентов США и РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предстоящую встречу президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина, которая пройдет 16 июля в Хельсинки. Об этом сообщает Анадолу, передает УНН.
"Считаю, что диалог является проявлением силы, а не слабости", - сказал Столтенберг журналистам на полях саммита ЕС в Брюсселе.
По словам главы альянса, встреча Трампа и Путина "полностью соответствует политике НАТО". Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический альянс не желает новой "холодной войны".
Ранее в Белом доме заявили, что на встрече лидеров США и России будут обсуждены вопросы двусторонних отношений и международной безопасности.
Напомним, президент США Дональд Трамп надеется, что встреча со своим российским коллегой Владимиром Путиным, на которую американский лидер по "нетерпением ждет", будет "замечательной".