У НАТО прокоментували майбутню зустріч президентів США та РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокоментував майбутню зустріч президентів США Дональда Трампа і РФ Володимира Путіна, яка пройде 16 липня в Гельсінкі. Про це повідомляє Анадолу, передає УНН.
“Вважаю, що діалог є проявом сили, а не слабкості”, — сказав Столтенберг журналістам на полях саміту ЄС в Брюсселі.
За словами глави альянсу, зустріч Трампа і Путіна “повністю відповідає політиці НАТО”. Столтенберг підкреслив, що Північноатлантичний альянс не бажає нової “холодної війни”.
Раніше в Білому домі заявили, що на зустрічі лідерів США і Росії будуть обговорені питання двосторонніх відносин і міжнародної безпеки.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп сподівається, що зустріч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, на яку американський лідер зі “нетерпінням чекає”, буде “чудовою”.