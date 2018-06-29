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У НАТО прокоментували майбутню зустріч президентів США та РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокоментував майбутню зустріч президентів США Дональда Трампа і РФ Володимира Путіна, яка пройде 16 липня в Гельсінкі. Про це повідомляє Анадолу, передає УНН.

“Вважаю, що діалог є проявом сили, а не слабкості”, — сказав Столтенберг журналістам на полях саміту ЄС в Брюсселі.

За словами глави альянсу, зустріч Трампа і Путіна “повністю відповідає політиці НАТО”. Столтенберг підкреслив, що Північноатлантичний альянс не бажає нової “холодної війни”.

Раніше в Білому домі заявили, що на зустрічі лідерів США і Росії будуть обговорені питання двосторонніх відносин і міжнародної безпеки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп сподівається, що зустріч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, на яку американський лідер зі “нетерпінням чекає”, буде “чудовою”.

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