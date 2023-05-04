В НАТО предупреждают, что россия может нацелиться на подводные международные интернет-кабели
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. По словам помощника генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Дэвида Каттлера, существует "постоянный и значительный риск" того, что россия может нанести удар по критически важной инфраструктуре союзников, включая подводные интернет-кабели, в рамках войны с Украиной, пишет УНН со ссылкой на CNN.
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"Существует повышенное беспокойство, что россия может нацелиться на подводные кабели и другую критическую инфраструктуру, пытаясь нарушить жизнь Запада и получить рычаги влияния на те страны, которые оказывают поддержку Украине", - сказал Каттлер журналистам в среду.
Детали
По словам Каттлера, более 95% международного интернет-трафика передается примерно по 400 подводным кабелям. Они являются "экономическим стержнем" который "ежедневно осуществляет финансовые транзакции на сумму около 10 триллионов долларов США".
В то время, как россия "активно картографирует" эту инфраструктуру, сказал Кеттлер, "Китай является еще одним важным игроком на морском дне". Пекин, добавил Каттлер, работает над развитием собственной подводной инфраструктуры, а не "всесторонне проверяет уязвимости других стран".
Члены НАТО внимательно следят за ситуацией, заявил Каттлер. "Это действительно целостный, многоаспектный, многодоменный набор угроз, когда речь идет о критически важной инфраструктуре. Сотрудничество между частным сектором и руководством НАТО и стран-членов Альянса имеет решающее значение для того, чтобы иметь четкую картину угроз", - сказал он.
Дополнение
Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на датскую контрразведку, россия имеет программу саботажа ветровых электростанций и кабелей связи в Северном море. Она имеет флот судов, замаскированных под рыболовные траулеры и исследовательские суда в этом море, которые имеют оборудование для подводного наблюдения и наносят на карту ключевые места возможной диверсии.
В феврале глава нидерландской военной разведки (MIVD) генерал Ян Свилленс заявил, что в последние месяцы россия пыталась получить разведданные для диверсий на критически важной инфраструктуре в Северном море.
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