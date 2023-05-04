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У НАТО попереджають, що росія може націлитися на підводні міжнародні інтернет-кабелі

У НАТО попереджають, що росія може націлитися на підводні міжнародні інтернет-кабелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. За словами помічника генерального секретаря НАТО з розвідки та безпеки Девіда Каттлера, існує "постійний і значний ризик" того, що росія може завдати удару по критично важливій інфраструктурі союзників, включаючи підводні інтернет-кабелі, в рамках війни з Україною, пише УНН з посиланням на CNN.

Цитата

"Існує підвищене занепокоєння, що росія може націлитися на підводні кабелі та іншу критичну інфраструктуру, намагаючись порушити життя Заходу та отримати важелі впливу на ті країни, які надають підтримку Україні", - сказав Каттлер журналістам у середу.

Деталі

За словами Каттлера, понад 95% міжнародного інтернет-трафіку передається приблизно 400 підводними кабелями. Вони є "економічним стрижнем" який "щодня здійснює фінансові транзакції на суму близько 10 трильйонів доларів США".

В той час, як росія "активно картографує" цю інфраструктуру, сказав Кеттлер, "Китай є ще одним важливим гравцем на морському дні". Пекін, додав Каттлер, працює над розвитком власної підводної інфраструктури, а не "широко випробовує вразливості інших країн".

Члени НАТО уважно стежать за ситуацією, заявив Каттлер. "Це справді цілісний, багатоаспектний, багатодоменний набір загроз, коли йдеться про критично важливу інфраструктуру. Співпраця між приватним сектором і керівництвом НАТО і країн-членів Альянсу має вирішальне значення для того, щоб мати чітку картину загроз", - сказав він.

Доповнення

Як раніше повідомляли ЗМІ з посиланням на данську контррозвідку, росія має програму саботажу вітрових електростанцій і кабелів зв’язку в Північному морі. Вона має флот суден, замаскованих під рибальські траулери та дослідницькі судна у цьому морі, що мають обладнання для підводного спостереження та наносять на карту ключові місця можливої диверсії.

У лютому глава нідерландської військової розвідки (MIVD) генерал Ян Свілленс заявив, що останніми місяцями росія намагалася отримати розвіддані для диверсій на критично важливій інфраструктурі у Північному морі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибухи на "Північному потоці": окреме розслідування виявило кораблі вмф росії поблизу

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