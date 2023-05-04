У НАТО попереджають, що росія може націлитися на підводні міжнародні інтернет-кабелі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. За словами помічника генерального секретаря НАТО з розвідки та безпеки Девіда Каттлера, існує "постійний і значний ризик" того, що росія може завдати удару по критично важливій інфраструктурі союзників, включаючи підводні інтернет-кабелі, в рамках війни з Україною, пише УНН з посиланням на CNN.
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"Існує підвищене занепокоєння, що росія може націлитися на підводні кабелі та іншу критичну інфраструктуру, намагаючись порушити життя Заходу та отримати важелі впливу на ті країни, які надають підтримку Україні", - сказав Каттлер журналістам у середу.
Деталі
За словами Каттлера, понад 95% міжнародного інтернет-трафіку передається приблизно 400 підводними кабелями. Вони є "економічним стрижнем" який "щодня здійснює фінансові транзакції на суму близько 10 трильйонів доларів США".
В той час, як росія "активно картографує" цю інфраструктуру, сказав Кеттлер, "Китай є ще одним важливим гравцем на морському дні". Пекін, додав Каттлер, працює над розвитком власної підводної інфраструктури, а не "широко випробовує вразливості інших країн".
Члени НАТО уважно стежать за ситуацією, заявив Каттлер. "Це справді цілісний, багатоаспектний, багатодоменний набір загроз, коли йдеться про критично важливу інфраструктуру. Співпраця між приватним сектором і керівництвом НАТО і країн-членів Альянсу має вирішальне значення для того, щоб мати чітку картину загроз", - сказав він.
Доповнення
Як раніше повідомляли ЗМІ з посиланням на данську контррозвідку, росія має програму саботажу вітрових електростанцій і кабелів зв’язку в Північному морі. Вона має флот суден, замаскованих під рибальські траулери та дослідницькі судна у цьому морі, що мають обладнання для підводного спостереження та наносять на карту ключові місця можливої диверсії.
У лютому глава нідерландської військової розвідки (MIVD) генерал Ян Свілленс заявив, що останніми місяцями росія намагалася отримати розвіддані для диверсій на критично важливій інфраструктурі у Північному морі.
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