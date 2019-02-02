В НАТО не стали комментировать приостановку Россией участия в ДРСМД
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. НАТО не комментирует приостановку Россией участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в ответ на действия США. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Альянса, передает УНН.
"Нам нечего добавить по этой теме к заявлению от 1 февраля, в котором позиция НАТО полностью отражена", - сообщили в пресс-службе. Таким образом, НАТО не сформулировала никакой реакции на зеркальное решение России о приостановке участия в ДРСМД.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил о прекращении участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Напомним, решение Вашингтона приостановить исполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нацелено на повышение уровня безопасности США.