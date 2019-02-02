У НАТО не стали коментувати призупинення Росією участі в ДРСМД

"Нам нема чого додати по цій темі до заяви від 1 лютого, в якому позиція НАТО повністю відображена", - повідомили в прес-службі. Таким чином, НАТО не сформулювала ніякої реакції на дзеркальне рішення Росії про припинення участі в ДРСМД.



Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про припинення участі РФ в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).



Нагадаємо, рішення Вашингтона призупинити виконання своїх зобов'язань в рамках Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) націлене на підвищення рівня безпеки США.