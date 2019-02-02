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У НАТО не стали коментувати призупинення Росією участі в ДРСМД

У НАТО не стали коментувати призупинення Росією участі в ДРСМД

Київ • УНН

 • 7964 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. НАТО не коментує припинення Росією участі в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) у відповідь на дії США. Про це повідомили в суботу ТАСС в прес-службі Альянсу, передає УНН.

"Нам нема чого додати по цій темі до заяви від 1 лютого, в якому позиція НАТО повністю відображена", - повідомили в прес-службі. Таким чином, НАТО не сформулювала ніякої реакції на дзеркальне рішення Росії про припинення участі в ДРСМД.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про припинення участі РФ в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Нагадаємо, рішення Вашингтона призупинити виконання своїх зобов'язань в рамках Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) націлене на підвищення рівня безпеки США.

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