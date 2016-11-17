В следующих декларациях чиновников пропадут наличные деньги и часы, а появится недвижимость - эксперт

"До 1 апреля следующего года, то есть всего лишь через 5 месяцев, закончится срок подачи второй раз деклараций. И поэтому за это небольшой промежуток времени в Украине мы будем свидетелями сразу трех вещей. Первый этап - это додекларувание тех, кто не декларировал первый раз, проверки подавших декларации первый раз и сравнение деклараций подавших декларации в прошлый раз и в следующий раз. Например, когда пропадут наличные, но появится определенная недвижимость, пропадут часы, но появятся другие определенные ценности. К этой истории мы еще будем возвращаться ", - отметил эксперт.

Как сообщал УНН, национальное агентство по предупреждению коррупции проверит декларацию нардепа Виталия Хомутынника .