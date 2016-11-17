У наступних деклараціях чиновників пропадуть готівка і годинники, а з'явиться нерухомість - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Після оприлюднення декларацій вдруге в суспільстві сформується ще більший запит на чесну владу. Про це в ефірі “5 каналу” заявив експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай, передає УНН.
“До 1 квітня наступного року, тобто всього лише через 5 місяців, закінчиться термін подання другий раз декларацій. І тому за цей невеличкий проміжок часу в Україні ми будемо свідками одразу трьох речей. Перший етап — це додекларування тих, хто не декларував перший раз, перевірки тих, хто подали декларації перший раз і порівняння декларацій тих, хто подали декларації минулого разу і наступного разу. Наприклад, коли пропаде готівка, але з’явиться певна нерухомість, пропадуть годинники, але з’являться інші певні цінності. До цієї історії ми ще будемо повертатися”, — зазначив експерт.
Як повідомляв УНН, національне агентство з питань запобігання корупції перевірить декларацію нардепа Віталія Хомутинніка.