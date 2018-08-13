В NASA заявили о продолжении разработки альтернатив российским ракетным двигателям РД-180

“Да, на самом деле Соединенные Штаты усердно работают на тем, чтобы не зависеть от двигателей РД-180”, — ответил он на вопрос ведущего, поинтересовавшегося, не может ли прекращение Москвой поставок этих двигателей повлиять на планы по запуску коммерческих космических кораблей при помощи ракет ULA. “И я буду откровенен на этот счет: NASA выделяется среди всего федерального правительства. Речь о том, что когда отношения между странами становятся сложными, NASA в состоянии поддерживать эти отношения”, — добавил он.

Как сообщал УНН, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в воскресенье осуществило запуск автоматической станции Parker Solar Probe для изучения Солнца. Миссия стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида.