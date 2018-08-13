У NASA заявили про продовження розробки альтернатив російським ракетним двигунам РД-180
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Сполучені Штати продовжують розробку альтернатив російським ракетним двигунам РД-180, які використовуються в ракетах-носіях Atlas III і Atlas V компанії United Launch Alliance (ULA). Про це розповів в інтерв’ю телеканалу C-Span директор NASA Джим Брайденстайн, повідомляє УНН.
“Так, насправді Сполучені Штати старанно працюють на тим, щоб не залежати від двигунів РД-180”, — відповів він на питання ведучого, який поцікавився, чи не може припинення Москвою поставок цих двигунів вплинути на плани по запуску комерційних космічних кораблів за допомогою ракет ULA. “І я буду відвертий з цього приводу: NASA виділяється серед усього федерального уряду. Йдеться про те, що коли відносини між країнами стають складними, NASA в змозі підтримувати ці відносини”, — додав він.
Як повідомляв УНН, Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) в неділю здійснило запуск автоматичної станції Parker Solar Probe для вивчення Сонця. Місія стартувала з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида.