В NASA назвали дату запуска очередной космомисии на Марс
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует осуществить запуск космического корабля на Марс, вместе с марсоходом "Perseverance", 30 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр NASA.
“Ближайшая дата для запуска назначена на 30 июля в 7:50 утра по восточноамериканскому времени (14:50 по времени Киева)”, — говорится в сообщении.
Сейчас подготовка к запуску космического корабля “Mars 2020” осуществляется вокруг будущей доставки марсохода “Perseverance” на стартовую площадку, добавляется в сообщении.
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В пресс-центре отметили, что время запуска может быть изменено в зависимости от результатов проверки систем корабля, погоды или других факторов.
Как сообщал УНН, КНР планирует в июле отправить свой первый зонд на Марс.