У NASA назвали дату запуску чергової космомісії на Марс
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) планує здійснити запуск космічного корабля на Марс, разом з марсоходом “Perseverance”, 30 липня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр NASA.
“Найближча дата для запуску призначена на 30 липня о 7:50 ранку за східноамериканським часом (14:50 за часом Києва)”, — йдеться у повідомленні.
Наразі підготовка до запуску космічного корабля “Mars 2020” здійснюється навколо майбутньої доставки марсоходу “Perseverance” на стартовий майданчик, додається у повідомленні.
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У пресцентрі зазначили, що час запуску може бути змінений в залежності від результатів перевірки систем корабля, погоди або інших чинників.
Як повідомляв УНН, КНР планує у липні відправити свій перший зонд на Марс.