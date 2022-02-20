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15 марта, 19:03 • 98689 просмотра

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У нас есть общий враг, и это - Россия: на грузинском ТВ трогательно поддержали Украину

Киев • УНН

 • 238825 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Ведущая грузинского телеканала Mtavari Arkhi в прямом эфире выразила поддержку Украине. Соответствующее видео обнародовал в своем Facebook журналист "Голоса Америки" Остап Яруш, пишет УНН.

Цитата

"В это тревожное время хочу выразить свою поддержку украинскому народу. Помним что у нас есть общий враг, и это - Россия, поэтому мы как никогда вместе и только вместе обязательно победим", - сказала ведущая в прямом эфире на украинском языке.

Добавим

Грузия, как и Украина стала жертвой российской агрессии в 2008 году.

Как писал УНН, ранее известные грузинские актеры, певцы, спортсмены и политики записали видео в поддержку Украины из-за угрозы вторжения РФ.

Они подчеркнули, что верят в украинский народ и его способность противостоять России. Также отметили, что Грузия всегда поддерживала украинцев и продолжит это делать.

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