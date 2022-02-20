У нас є спільний ворог, і це – Росія: на грузинському ТБ зворушливо підтримали Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Ведуча грузинського телеканалу Mtavari Arkhi в прямому ефірі висловила підтримку Україні. Відповідне відео оприлюднив в своєму Facebook журналіст "Голосу Америки" Остап Яруш, пише УНН.
Цитата
"У цей тривожний час хочу висловити свою підтримку українському народу. Пам'ятаємо що у нас є спільний ворог, і це – Росія, тому ми як ніколи разом і тільки разом обов'язково переможемо", - сказала ведуча в прямому ефірі українською мовою.
Додамо
Грузія, як і Україна, стала жертвою російської агресії у 2008 році.
Як писав УНН, раніше відомі грузинькі актори, співаки, спортсмени та політики записали відео на підтримку Україні через загрозу вторгнення РФ.
Вони наголосили, що вірять в український народ і його спроможність протистояти Росії. Також зазначили, що Грузія завжди підтримувала українців та продовжить це робити.