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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У нас є спільний ворог, і це – Росія: на грузинському ТБ зворушливо підтримали Україну

У нас є спільний ворог, і це – Росія: на грузинському ТБ зворушливо підтримали Україну

Київ • УНН

 • 238831 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Ведуча грузинського телеканалу Mtavari Arkhi в прямому ефірі висловила підтримку Україні. Відповідне відео оприлюднив в своєму Facebook журналіст "Голосу Америки" Остап Яруш, пише УНН.

Цитата

"У цей тривожний час хочу висловити свою підтримку українському народу. Пам'ятаємо що у нас є спільний ворог, і це – Росія, тому ми як ніколи разом і тільки разом обов'язково переможемо", - сказала ведуча в прямому ефірі українською мовою.

Додамо

Грузія, як і Україна, стала жертвою російської агресії у 2008 році.

Як писав УНН, раніше відомі грузинькі актори, співаки, спортсмени та політики записали відео на підтримку Україні через загрозу вторгнення РФ.

Вони наголосили, що вірять в український народ і його спроможність протистояти Росії. Також зазначили, що Грузія завжди підтримувала українців та продовжить це робити.

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