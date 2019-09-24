У нас будут очень крутые отношения с США - Зеленский

"Ожидают не просто Президента Украины, самое главное, что говорят об Украине, никто не забывает Украину. Всем интересна новая власть, ее поддерживают. Все подчеркивают, что у нас энергичные ребята, приветствуют, в частности с парламентской победой", - сказал Владимир Зеленский.

По его словам, внимание мирового сообщества привлекают и быстрые реформы, которые проводит новая власть, и успехи в возвращении моряков и других граждан, находящихся Россией.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона проводит переговоры по санкционной политики в отношении России.

Кроме того, глава государства отметил, что все ожидают его встреча с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

"Самое главное, чтобы мы все понимали, что США поддерживают Украину. Не просто помогают - потому что мы сейчас другая страна, мы должны быть сильными - поэтому важна поддержка на геополитическом уровне и инвестиционная поддержка", - отметил Владимир Зеленский.

Он выразил надежду, что в ближайшие год-два будут громкие визиты американских и европейских лидеров в Украине.

"Я ожидаю, что у нас будут очень крутые отношения с США. Я ожидаю, что мы пригласим Дональда Трампа посетить Украину. Я хотел бы, чтобы лидеры стран приезжали и видели, какая хорошая Украины. Надо верить словам, а глазам", - добавил он.

Глава государства отметил, что иностранные инвесторы поддерживают проведение в Украине большой приватизации, реформы правоохранительных органов и земельной реформы.

"Поэтому я всех приглашаю. И все, кстати, хотят, все ждут от нас приглашение. Как только я говорю" а вы не хотите приехать к нам, в Украину?", Все отвечают - "с удовольствием", - резюмировал Президент.

Напомним, Зеленский надеется привлечь НАТО к поддержанию безопасности в регионе Черного и Азовского морей.