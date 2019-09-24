У нас будуть дуже круті відносини із США - Зеленський

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україні потрібна геополітична та інвестиційна підтримка. Глава держави планує запросити в Україну Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Про це Володимир Зеленський сказав у відеокоментарі щодо свого робочого візиту до США, де він бере участь у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, повідомляє УНН з посиланням на Офіс Президента.