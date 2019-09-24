У нас будуть дуже круті відносини із США - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україні потрібна геополітична та інвестиційна підтримка. Глава держави планує запросити в Україну Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Про це Володимир Зеленський сказав у відеокоментарі щодо свого робочого візиту до США, де він бере участь у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, повідомляє УНН з посиланням на Офіс Президента.
"Очікують не просто Президента України, найголовніше, що говорять про Україну, що ніхто не забуває Україну. Всім цікава нова влада, що її підтримують. Всі підкреслюють, що у нас енергійні хлопці та дівчата, вітають, зокрема з парламентською перемогою", – сказав Володимир Зеленський.
За його словами, увагу світової спільноти привертають і швидкі реформи, які проводить нова влада, і успіхи у поверненні моряків та інших громадян, утримуваних Росією.
Також Володимир Зеленський підкреслив, що українська сторона проводить перемовини щодо санкційної політики стосовно Росії.
Крім того, глава держави зауважив, що всі очікують на його зустріч з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.
"Найголовніше, щоб ми всі розуміли, що США підтримують Україну. Не просто допомагають – тому що ми зараз інша країна, ми повинні бути потужними – тому важлива підтримка на геополітичному рівні та інвестиційна підтримка", – зазначив Володимир Зеленський.
Він висловив сподівання, що у найближчі рік-два будуть гучні візити американських та європейських лідерів в Україну.
"Я очікую, що у нас будуть дуже круті відносини зі США. Я очікую, що ми запросимо Дональда Трампа відвідати Україну. Я хотів би, щоб лідери країн приїздили й бачили, яка гарна Україна. Треба вірити не словам, а очам", – додав він.
Глава держави зазначив, що іноземні інвестори підтримують проведення в Україні великої приватизації, реформи правоохоронних органів і земельної реформи.
"Тому я всіх запрошую. І всі, до речі, хочуть, всі чекають від нас запрошення. Як тільки я кажу "а ви не хочете приїхати до нас, в Україну?", всі відповідають – "із задоволенням", – резюмував Президент.
Нагадаємо, Зеленський сподівається залучити НАТО до підтримання безпеки в регіоні Чорного та Азовського морів.