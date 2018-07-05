В "Нафтогазе" заявили, что "Газпром" манипулирует словами об аресте акций Nord Stream
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что ПАО "Газпром" манипулирует фактами, когда заявляет, что швейцарский суд не восстанавливал арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Об этом говорится в заявлении НАК, передает УНН.
"Газпром сознательно манипулирует словами и подменяет понятия. Высший суд швейцарского кантона Цуг приостановил действие решения местного органа по взысканию долгов об исключении акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из перечня арестованного имущества. Фактически решение суда означает восстановление ареста на период как минимум до момента принятия судом решения по жалобе Нафтогаза решения органа по взысканию долгов", - отметили в пресс-службе компании.
Как сообщал УНН, в ПАО "Газпром" утверждают, что швейцарский суд не восстановил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.
Вчера "Нафтогаз" заявил, что высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, последняя из которых строит газопровод "Северный поток-2".