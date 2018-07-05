У “Нафтогазі” заявили, що “Газпром” маніпулює словами щодо арешту акцій Nord Stream

“Газпром свідомо маніпулює словами і підмінює поняття. Вищий суд швейцарського кантону Цуг призупинив дію рішення місцевого органу зі стягнення боргів про виключення акцій Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG з переліку арештованого майна. Фактично рішення суду означає відновлення арешту на період як мінімум до моменту прийняття судом рішення щодо скарги Нафтогазу на рішення органу зі стягнення боргів”, — зазначили у прес-службі компанії.

Як повідомляв УНН, у ПАТ “Газпром” стверджують, що швейцарський суд не відновив арешт акцій Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG.

Учора “Нафтогаз” заявив, що вищий суд швейцарського кантону Цуг відновив арешт акцій компаній Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG, остання з яких будує газопровід “Північний потік-2”.